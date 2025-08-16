Risk toleransı nedir? Risk toleransınızı belirleyen faktörler!
Risk toleransı, bir bireyin veya kurumun finansal kararlar alırken ne kadar risk almayı kabul edebileceğini gösteren bir kavramdır. En basit ifadeyle, bir yatırımın değerindeki dalgalanmalara veya kayıplara karşı ne kadar dayanıklı olduğunuzu belirler.
Risk toleransı
Risk toleransı düşük olan kişiler ise sermayelerini korumaya öncelik verirler ve kayıplardan kaçınırlar. Genellikle emekliliğe yakın olan, düzensiz geliri olan veya kısa vadeli hedefleri olan kişiler bu gruba girer. Bu kişiler devlet tahvilleri, vadeli mevduat hesapları veya düşük volatiliteye sahip yatırım fonları gibi daha güvenli yatırım araçlarını tercih edebilirler.
Risk toleransınızı belirleyen faktörler
1-) Yaş ve zaman ufku
Yaşınız, yatırım dünyasında risk alma potansiyelinizin en temel göstergelerinden biridir. Genç bir yatırımcıysanız, önünüzde emekliliğe kadar uzanan uzun bir zaman dilimi bulunur. Bu, piyasalardaki dalgalanmalara ve olası kayıplara karşı daha esnek olabileceğiniz anlamına gelir. Çünkü bir düşüş yaşasanız bile, sermayenizin toparlanması için onlarca yılınız olacaktır. Bu durum, hisse senetleri veya büyüme odaklı fonlar gibi daha agresif ve yüksek riskli yatırım araçlarını tercih etmenize olanak tanır.
Ancak, emekliliğe yaklaştıkça veya emeklilik dönemine girdiğinizde durum değişir. Artık sermayenizi korumak, olası kayıpları telafi etmekten daha öncelikli hale gelir. Kısa bir zaman diliminde yaşanacak ciddi bir kayıp, birikimlerinizi ve dolayısıyla emeklilikteki yaşam standardınızı doğrudan tehdit edebilir. Bu nedenle, bu dönemdeki yatırımcılar genellikle devlet tahvilleri, vadeli mevduat hesapları veya düşük riskli yatırım fonları gibi daha güvenli limanlara yönelirler.