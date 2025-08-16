Risk toleransı nedir? Risk toleransınızı belirleyen faktörler!

Risk toleransınızı belirleyen faktörler

1-) Yaş ve zaman ufku

​Yaşınız, yatırım dünyasında risk alma potansiyelinizin en temel göstergelerinden biridir. Genç bir yatırımcıysanız, önünüzde emekliliğe kadar uzanan uzun bir zaman dilimi bulunur. Bu, piyasalardaki dalgalanmalara ve olası kayıplara karşı daha esnek olabileceğiniz anlamına gelir. Çünkü bir düşüş yaşasanız bile, sermayenizin toparlanması için onlarca yılınız olacaktır. Bu durum, hisse senetleri veya büyüme odaklı fonlar gibi daha agresif ve yüksek riskli yatırım araçlarını tercih etmenize olanak tanır.