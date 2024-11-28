Rizeli çay ustaları Japonlara çay demlemenin püf noktalarını öğretecek

"Bu kapsamda da çay demleme ve tadım etkinlikleri, internet ve sosyal medya mecralarında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri, basılı ve görsel materyaller ile gerçekleştirilecek tanıtım etkinliklerinin yanı sıra gösteri, konferans ve seminer gibi faaliyetlerle potansiyel olarak tespit edilen Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu pazarlarında Türk çayının marka bilinilirliğinin artırılması sağlanacak."