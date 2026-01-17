Rollover nedir? Rollover işlemi ve önemi!

Rollover nedir?

Rollover, finans dünyasında sıkça karşılaşılan bir terimdir. Genel anlamıyla rollover, bir pozisyonun veya sözleşmenin vadesi dolmadan yenisiyle değiştirilmesi anlamına gelir. Özellikle vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında rollover işlemi yaygındır. Bu işlem, yatırımcılara pozisyonlarını vade sonuna kadar kapatmadan uzatma imkanı sunar. Böylece pozisyonlarını daha uzun süre aktif tutabilirler. Rollover, aynı zamanda forex piyasalarında da kullanılır. Döviz pozisyonları genellikle günlük olarak rollover edilir. Bu işlemde, faiz farkları devreye girebilir ve swap faizi olarak bilinir. Rollover, yatırımcıların likidite sorunlarını azaltır. Aynı zamanda pozisyon yönetiminde esneklik sağlar. Kredi ve borç piyasalarında da rollover terimi kullanılır. Kredilerin vadesi uzatıldığında bu işleme rollover denir. Yatırım fonları için de rollover, kazançların başka fonlara aktarılması anlamına gelir. Böylece vergisel avantaj sağlanabilir. Finansal piyasalarda rollover, risk yönetiminde önemli bir araçtır. Doğru kullanıldığında yatırımcılara fayda sağlar. Ancak bilinçsizce kullanımı zarar da getirebilir.