Rossmann'da cilt bakım festivali indirimleri (SON İNDİRİM TARİHİ 29 OCAK)
Rossman'da, Rossman kart özel; cilt bakım ürünlerinden, dudak bakım ürünlerine kadar birçok üründe geçerli cilt bakım festivali indirimlerinden yararlanmak için son tarih 29 Ocak. İşte, Rossman kart ile yapılan alışverişlerde geçerli indirimli ürünler...
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ
NIVEA CELLULAR LUMINOUS630 LEKE KARŞITI SERUM 30 ML
Raf fiyatı: 969 TL
Rossmann karta özel fiyat: 339 TL
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THE PUREST SOLUTIONS CLEANSER SALİCYLİC ACID 200 ML
Raf fiyatı: 450 TL
Rossmann karta özel fiyat: 275 TL
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ISANA INTENSIV SERUM %10 C VİTAMİNİ 30 ML
Raf fiyatı: 389 TL
Rossmann karta özel fiyat: 229 TL
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