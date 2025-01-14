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Rossmann'da cilt bakım festivali indirimleri (SON İNDİRİM TARİHİ 29 OCAK)

Rossman'da, Rossman kart özel; cilt bakım ürünlerinden, dudak bakım ürünlerine kadar birçok üründe geçerli cilt bakım festivali indirimlerinden yararlanmak için son tarih 29 Ocak. İşte, Rossman kart ile yapılan alışverişlerde geçerli indirimli ürünler...

Rossmann'da cilt bakım festivali indirimleri (SON İNDİRİM TARİHİ 29 OCAK) - Sayfa 1

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

NIVEA CELLULAR LUMINOUS630 LEKE KARŞITI SERUM 30 ML

Raf fiyatı: 969 TL

Rossmann karta özel fiyat: 339 TL

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Rossmann'da cilt bakım festivali indirimleri (SON İNDİRİM TARİHİ 29 OCAK) - Sayfa 2

THE PUREST SOLUTIONS CLEANSER SALİCYLİC ACID 200 ML

Raf fiyatı: 450 TL

Rossmann karta özel fiyat: 275 TL

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Rossmann'da cilt bakım festivali indirimleri (SON İNDİRİM TARİHİ 29 OCAK) - Sayfa 3

ISANA INTENSIV SERUM %10 C VİTAMİNİ 30 ML

Raf fiyatı: 389 TL

Rossmann karta özel fiyat: 229 TL

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Rossmann'da cilt bakım festivali indirimleri (SON İNDİRİM TARİHİ 29 OCAK) - Sayfa 4

DUDAK BAKIM ÜRÜNLERİ

EVERYDAY BEAUTY 3 ETKİLİ DUDAK BALMI BÖĞÜRTLEN 10 ML

Raf fiyatı: 299 TL

Rossmann karta özel fiyat: 149 TL

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