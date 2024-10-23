Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı
Konutta hem kira, hem de satılıkta fiyat artış hızı yavaşladı. Kira artış oranı yüzde 47.1'den 45'e inerken, satılıkta da artış yüzde 20'ye geriledi.
Kira piyasasında dengeler değişiyor. Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından temmuz ayından itibaren 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre kira artışları yapılıyor.
Son açıklanan oran yüzde 63.47 olsa da Türkiye genelinde kira fiyatlarının yıllık değişim oranı Eylül 2024'te yüzde 45.2 oldu. Bu oran önceki ay yüzde 47.1'di.
KİRA ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR
Buna göre, kira artış hızı düşüş gösteriyor. Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyükşehirde de azaldı.