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  4. Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı

Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı

Konutta hem kira, hem de satılıkta fiyat artış hızı yavaşladı. Kira artış oranı yüzde 47.1'den 45'e inerken, satılıkta da artış yüzde 20'ye geriledi.

Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı - Sayfa 1

Kira piyasasında dengeler değişiyor. Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından temmuz ayından itibaren 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre kira artışları yapılıyor.

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Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı - Sayfa 2

Son açıklanan oran yüzde 63.47 olsa da Türkiye genelinde kira fiyatlarının yıllık değişim oranı Eylül 2024'te yüzde 45.2 oldu. Bu oran önceki ay yüzde 47.1'di. 

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Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı - Sayfa 3

KİRA ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR

Buna göre, kira artış hızı düşüş gösteriyor. Kiralık ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyükşehirde de azaldı.

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Rüzgar tersine dönüyor: Kiralık ve satılıkta fiyat artış hızı frene bastı - Sayfa 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yıllık cari kira fiyatı değişim oranı ağustostan eylüle İstanbul'da yüzde 46.7'den 46.2'ye, Ankara'da yüzde 56'dan 51.3'e, İzmir 'de ise yüzde 62.5'ten 56.3'e düştü.

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