Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler...
Borsa haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatırken, günün en çok değer kaybeden ve değer kazanan hisseleri belli oldu.
16 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 0,41 artışla 9.350,01 puandan kapanış yaptı. Gün sonunda sadece 1 hisse senedi taban fiyattan seansı tamamladı. Öte yandan, 18 hisse ise tavan fiyattan işlem görerek yatırımcıların ilgisini çekti.
İşte pazartesi gününün en çok düşen 10 hissesi...
10 - Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)
Kapanış Fiyatı: 6,35 TL
Değişim: %-3,93
9 - Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Kapanış Fiyatı: 39,10 TL
Değişim: %-4,12