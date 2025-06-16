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  4. Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler...

Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler...

Borsa haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatırken, günün en çok değer kaybeden ve değer kazanan hisseleri belli oldu.

Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler... - Sayfa 1

16 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 0,41 artışla 9.350,01 puandan kapanış yaptı. Gün sonunda sadece 1 hisse senedi taban fiyattan seansı tamamladı. Öte yandan, 18 hisse ise tavan fiyattan işlem görerek yatırımcıların ilgisini çekti.

İşte pazartesi gününün en çok düşen 10 hissesi...

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Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler... - Sayfa 2

10 - Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)
Kapanış Fiyatı: 6,35 TL
Değişim: %-3,93

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Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler... - Sayfa 3

9 - Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Kapanış Fiyatı: 39,10 TL
Değişim: %-4,12

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Sadece 1 hisse taban fiyattan kapandı, 18 hisse tavan yaptı! İşte en çok düşen-yükselen hisseler... - Sayfa 4

8 - Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
Kapanış Fiyatı: 146,00 TL
Değişim: %-4,33

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