Sadece 1 ilçede kiralar 40 bin TL'yi aştı, 10 ilçede asgari ücreti geçti! İşte Ankara kira fiyatları
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre Ankara'da ortalama kira fiyatları cep yakıyor. Sadece bir ilçede ortalama kira fiyatı 40 bin TL'yi aştı.
Endeksa verilerine göre, Ankara'da Aralık ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 28,89 oranında arttı. Ankara genelinde ortalama konut kirası 25 bin 482 TL olarak hesaplandı.
Gazete Duvar'ın Endeksa verilerinden yaptığı derlemeye göre; Ankara'nın ilçelerinde 100 metrekare olarak baz alınan konut kiraları şu şekilde...
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