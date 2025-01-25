Sadece 1 ilçede kiralar 40 bin TL'yi aştı, 10 ilçede asgari ücreti geçti! İşte Ankara kira fiyatları

Endeksa verilerine göre, Ankara'da Aralık ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 28,89 oranında arttı. Ankara genelinde ortalama konut kirası 25 bin 482 TL olarak hesaplandı.

Gazete Duvar'ın Endeksa verilerinden yaptığı derlemeye göre; Ankara'nın ilçelerinde 100 metrekare olarak baz alınan konut kiraları şu şekilde...