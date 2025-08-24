Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri...
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında borsa değeri en yüksek şirketler belli olurken sadece bir şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi aştı.
Borsada 18-22 Ağustos haftasını 11.372,33 puandan kapatan BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta tam yüzde 4,62 yükseliş gerçekleştirdi. Bu hareketlilik, şirketlerin piyasa değeri sıralamalarında da bazı değişikliklere yol açtı.
İşte borsanın en değerli şirketleri...
