  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri...

Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri...

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında borsa değeri en yüksek şirketler belli olurken sadece bir şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi aştı.

Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri... - Sayfa 1

Borsada 18-22 Ağustos haftasını 11.372,33 puandan kapatan BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta tam yüzde 4,62 yükseliş gerçekleştirdi. Bu hareketlilik, şirketlerin piyasa değeri sıralamalarında da bazı değişikliklere yol açtı.

İşte borsanın en değerli şirketleri...

1 | 21
Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri... - Sayfa 2

20 - Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
Piyasa Değeri: 201 milyar 666 milyon 700 bin TL

2 | 21
Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri... - Sayfa 3

19 - Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
Piyasa Değeri: 203 milyar 175 milyon TL

3 | 21
Sadece 1 şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi geçti! İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri... - Sayfa 4

18 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Piyasa Değeri: 205 milyar 101 milyon 700 bin TL

4 | 21