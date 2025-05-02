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  4. Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketliliğin yaşandığı bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.

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Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya indi.

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Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya indi.

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Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya geriledi.

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