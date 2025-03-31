Sadece 3 ay süre verdiler! Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
Tabi Tekstil, ekonomik problemlerle karşı karşıya kalmasının sonrasında konkordato isteğinde bulundu. Mahkeme, firma için 90 günlük geçici süre tanırken, süreci kontrol etmek adına komiser heyeti atandı.
Ankara Tabi Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarını tekrardan yapılandırmak gayesiyle mahkemeye başvuruda bulundu. ,
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, söz konusu başvuruyu değerlendirerek geçici süre için kararını onayladı.
KONKORDATO SÜRECİNİ KOMİSER HEYETİ YÖNETECEK
Konkordato aşamasının şeffaf bir şekilde devam etmesini sağlamak hedefiyle hukukçu Mihriban Naillioğlu, bağımsız denetçi Cahit Serkan Kumdakcı ve tekstil sektöründen Mustafa Arslan komiser olarak görevlendirildi.