Sadece bir yılda 12 kat kazanç! Borsanın en çok kazandıran-kaybettiren hisseleri belli oldu
Borsa İstanbul’da son bir yılda en çok kazandıran ve en çok değer kaybeden 10 hisse belli oldu. Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 1.157’ye varan kazanç sağlarken, bazıları ise yüzde 73’ü aşan kayıplarla öne çıktı.
Borsada geride kalan 26-30 Mayıs haftasında BİST100 endeksi %3,60 düşüşle 9.019,57 puandan kapandı.
Endeks, son bir yılda genel olarak aynı seviyelerde dalgalanarak yüzde 13,95 değer kaybetti. 2025 başından itibaren ise düşüş yüzde 8,25 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde ciddi değer kayıpları yaşanırken, bazıları ise yüksek oranlı kazançlarla öne çıktı.
İşte son bir yılda en çok düşen hisseler...
10 - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Bir yıl önceki fiyat: 64,63 TL
Kapanış fiyatı: 25,26 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -60,91
9 - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)
Bir yıl önceki fiyat: 86,50 TL
Kapanış fiyatı: 33,12 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -61,71