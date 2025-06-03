Sadece bir yılda 12 kat kazanç! Borsanın en çok kazandıran-kaybettiren hisseleri belli oldu

Borsada geride kalan 26-30 Mayıs haftasında BİST100 endeksi %3,60 düşüşle 9.019,57 puandan kapandı.

Endeks, son bir yılda genel olarak aynı seviyelerde dalgalanarak yüzde 13,95 değer kaybetti. 2025 başından itibaren ise düşüş yüzde 8,25 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde ciddi değer kayıpları yaşanırken, bazıları ise yüksek oranlı kazançlarla öne çıktı.

İşte son bir yılda en çok düşen hisseler...