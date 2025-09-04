  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Sahibini sevindiren ve üzen hisseler belli oldu! İşte en çok kazandıran şirketler

Sahibini sevindiren ve üzen hisseler belli oldu! İşte en çok kazandıran şirketler

Yyüzde 0.85 değer kazanarak kapanan borsada sahibini güldüren ve üzen hisseler belli oldu. İşte en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler...

Sahibini sevindiren ve üzen hisseler belli oldu! İşte en çok kazandıran şirketler - Sayfa 1

BIST 100 endeksi, yüzde 0.85 değer kazanarak 10.828.93 puanla günü kapattı.

1 | 15
Sahibini sevindiren ve üzen hisseler belli oldu! İşte en çok kazandıran şirketler - Sayfa 2

Dolar gün içinde 41.16 TL'yi gördü.

2 | 15
Sahibini sevindiren ve üzen hisseler belli oldu! İşte en çok kazandıran şirketler - Sayfa 3

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,35 düşüşle 4.694,45 TL oldu.

3 | 15
Sahibini sevindiren ve üzen hisseler belli oldu! İşte en çok kazandıran şirketler - Sayfa 4

Peki değeri en çok yükselen hisseler neler oldu?

4 | 15