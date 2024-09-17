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  4. Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek

Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek

Çorumlu çiftçi Mahmut Tonbul, tarlasında tüccar tarafından satın alınmayan patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Tonbul, "Tüccar patatesin yarısını alıyor, yarısını yerde bırakıyor. Çiftçi, bu yıl para kazanamaması nedeniyle gelecek yıl patates ekemeyecek. Tarlada kalan patatesi halkımıza dağıtıyoruz, halkımız tüketiyor ama biz de yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek - Sayfa 1

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Tonbul, 10 dönümlük alandan hasat ettiği patatesi satışa çıkardı.

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Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek - Sayfa 2

Anlaşma sağladığı bir tüccarın patateslerin bir kısmının ebatlarının küçük olduğunu bahane ederek patatesleri almamasına tepki gösteren Tonbul, ilçe merkez ve köylerden isteyenlerin tarlaya gelip patatesleri ücretsiz alabileceğini haber verdi. Bunun üzerine vatandaşlar tarlaya gelerek, patatesleri topladı.

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Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek - Sayfa 3

Ortalama bir yumurtanın 2 katı büyüklüğündeki patatesin, bu yıl tüccar tarafından satın alınmadığını, tüccarın tarladan patatesi ortalama 4 liradan satın aldığını belirten Mahmut Tonbul, "Geçen yıl biraz daha iyiydi. Bu sene de verim iyi ama maliyetler yüksek. Tüccar patatesin yarısını alıyor, yarısını yerde bırakıyor. Çiftçi, bu yıl para kazanamaması nedeniyle gelecek yıl patates ekemeyecek. Tarlada kalan patatesi halkımıza dağıtıyoruz, halkımız tüketiyor ama biz de yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.

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Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek - Sayfa 4

Tüccarın tarladan boyutu nedeniyle almadığı patatesin manavda 12 liraya satıldığına dikkat çeken Tonbul, bu nedenle tarlada kalan patatesi vatandaşlara ücretsiz verdiklerini sözlerine ekledi.

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