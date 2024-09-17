Satamadığı patatesi bedava dağıttı: Gelecek yıl ekilmeyecek

Ortalama bir yumurtanın 2 katı büyüklüğündeki patatesin, bu yıl tüccar tarafından satın alınmadığını, tüccarın tarladan patatesi ortalama 4 liradan satın aldığını belirten Mahmut Tonbul, "Geçen yıl biraz daha iyiydi. Bu sene de verim iyi ama maliyetler yüksek. Tüccar patatesin yarısını alıyor, yarısını yerde bırakıyor. Çiftçi, bu yıl para kazanamaması nedeniyle gelecek yıl patates ekemeyecek. Tarlada kalan patatesi halkımıza dağıtıyoruz, halkımız tüketiyor ama biz de yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.