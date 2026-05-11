Satışlar geriledi, zam rafa kalktı: En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte model model fiyatlar
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla otomobil satışların artacağı beklentisi ortaya çıktı. ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle yatırım yerine beklemeye geçenlerin bayram öncesinde alımlara başlaması bekleniyor. Altın fiyatlarının gerilemesinden ötürü yatırımcılar altının yeniden değerlenmesini bekliyor. Bu nedenle ev ve otomobil satışlarında gerilemeler görünüyor. Otomotiv distribütörleri satışların gerilemesi nedeniyle Mayıs ayında bazı modellerine zam yapmaktan vazgeçti. Böylece en ucuz otomobiller de belli oldu. İşte detaylar...
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 131 bin 500 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 892 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 122 bin lira
