Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı?
Yüksek faize rağmen konut satışlarında artış sürüyor. Konutta 10 üreticiden 6'sı gelecek dönemde fiyatın artacağını düşünüyor.
Konut satışları son 3 aydır hızlandı. Ağustosta 135 bin, eylülde 141 bin, ekimde 165 bin adet satış yapıldı. Bu durum, üreticilerin konut üretimine başlaması için umut verici bir adım oldu.
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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) anketine göre, şirketlerin üçte biri üretimde artış bekliyor. Üreticilerin daha önce üretimde artış beklentisi yoktu.
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