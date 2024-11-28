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  4. Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı?

Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı?

Yüksek faize rağmen konut satışlarında artış sürüyor. Konutta 10 üreticiden 6'sı gelecek dönemde fiyatın artacağını düşünüyor.

Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı? - Sayfa 1

Konutta satış artınca üreticiler yeni proje hazırlığına başladı.

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Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı? - Sayfa 2

Konut satışları son 3 aydır hızlandı. Ağustosta 135 bin, eylülde 141 bin, ekimde 165 bin adet satış yapıldı. Bu durum, üreticilerin konut üretimine başlaması için umut verici bir adım oldu.

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Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı? - Sayfa 3

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) anketine göre, şirketlerin üçte biri üretimde artış bekliyor. Üreticilerin daha önce üretimde artış beklentisi yoktu.

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Satışta artış sürüyor: Konut fiyatları artacak mı? - Sayfa 4

NTV'de yer alan habere göre KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, "İlk iki çeyrekte üretim artışı beklentisi yoktu üretimin artmayacağını düşünyolardı. Ama ağustos-eylül ayındaki gelişmelere paralel olarak yüzde 30'u üretimi artıracakları yönünde beyanda bulundular." dedi.

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