Savaş etkisi: Dünya devlerinin petrol tahminlerini değişti!
ABD/İsrail-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların ardından petrol fiyat tahminleri geniş bir bantta şekillendi. 2026 Brent petrol ortalama beklentileri 70-85 dolar aralığında yoğunlaşırken kısa vadede arz kesintisi nedeniyle fiyatların 100 doların üzerine çıkabileceği senaryolar da öne çıktı.
Matriks Haber’in 13 yabancı finansal kurum raporundan derlediği habere göre, Mart 2026 itibarıyla güncellenen petrol tahminleri, Brent ham petrol fiyatlarında yüksek oynaklığa rağmen orta vadede dengelenme beklentisine işaret etti. Beklentilerin ağırlıklı olarak 70-110 dolar bandına yayıldığı görüldü.
Yabancı kurumların petrol beklentileri
BMI, 2026 Brent ve WTI için yaklaşık 70 dolar seviyesinde ortalama fiyat öngörerek en temkinli kurumlar arasında yer aldı ve piyasanın zamanla dengeleneceğini savundu.