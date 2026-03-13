Savaşta ikinci hafta bitiyor: Yatırım devlerinin petrol senaryoları neler?
İran’daki savaşın yarattığı arz riskleri nedeniyle büyük finans kuruluşları petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Analistler kısa vadede fiyatların yüksek kalmasını beklerken, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde petrol piyasasında dengelenme öngörüyor.
Goldman Sachs, Deutsche Bank ve Bank of America da (BofA) dahil olmak üzere büyük aracı kurumlar, İran'daki savaşta ikinci hafta biterken, 2026 için ortalama petrol fiyatı tahminlerini revize ettiler.
Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintilerinin etkisini değerlendirirken, petrol fiyatlarının kısa vadede yüksek kalmasını bekliyorlar. Ancak, genel olarak fiyatların yılın ilerleyen dönemlerinde istikrar kazanmasını bekliyorlar.
Goldman Sachs, Brent petrolünün önümüzdeki üç ay içinde ortalama 75 dolar, on iki aylık süreçte ise 71 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.
Deutsche Bank’ın Hürmüz boğazına bağlı 3 senaryosu bulunuyor. İlk senaryoya gör, Hürmüz kısa sürede açılırsa petrol fiyatları 70 dolar bandına gerileyecek. İkinci senaryoda kapanma süresinin belirsiz olması bulunuyor; bu durumda petrolde varil fiyatı 80-100 dolar bandında seyredecek. En kötü senaryoda da Hürmüz tamamen kapanırsa fiyatlar 150 dolara yükselecek.