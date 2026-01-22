Savunma sanayi devi için beklenen hedef fiyat geldi; Lot başı 400 TL’yi aşabilir!
Borsa İstanbul’daki dev savunma sanayi şirketi Aselsan için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi dalgalı bir performans izliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan satış baskısının ardından endeks bazı günlerde negatif kapanışlar ile gerilerken, kısa dönemli alımlarla toparlanma sinyalleri de görüldü; BIST 100, belirli seansta sınırlı düşüşle kapanış yaptı.
Ayrıca önceki haftalarda koruma baskısı sonrası iki günlük satışın ardından pozitif açılışlar yaşandı, bu da oynaklığın sürdüğünü gösteriyor.
Genel görünüm, kısa vadede yatırımcıların hem kar realizasyonu hem de alım fırsatları ile piyasayı yönlendirdiği, endeksin belirsiz ekonomik ve küresel koşullara tepki verdiği yönünde.