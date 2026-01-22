Savunma sanayi devi için beklenen hedef fiyat geldi; Lot başı 400 TL’yi aşabilir!

ASELSAN İÇİN 402 TL BEKLENTİSİ

Rotaborsa.com’un derlediği bilgilere göre Aselsan için 2026 yılında 9 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 270 TL ve en yükseği 402 TL oldu. 9 kurumun ortalaması 342,73 TL olarak gerçekleşti.