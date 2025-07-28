Savunma Sanayiinde konkordato depremi: ASELSAN ve ROKETSAN'a üretim yapıyordu, iflasa sürükleniyor!
Artan konkordato başvuruları savunma sanayiine de yansıdı. Türkiye’nin önde gelen savunma firmalarından ASELSAN ve ROKETSAN’ın kritik projelerinde görev alan, yerli motor üreticisi Femsan, mali darboğaza girerek konkordato başvurusunda bulundu.
Türkiye’de bir dönem önemli işlere imza atan dev firmalar, artık ya iflasa sürükleniyor ya da konkordato başvurusunda bulunuyor.
Genelde tekstil, nadiren teknoloji ve çikolata şirketleri iflas eşiğindeki sektörlerden bazısı. Ancak buna artık savunma sanayii sektöründen de şirketler eklenmeye başladı.
Türkiye’nin önde gelen savunma firmalarından ASELSAN ve ROKETSAN’ın birçok kritik projesinde yerli motor ve eyleyici sistemleri geliştiren FEMSAN Elektrik Motorları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aynı gruba bağlı Mogeser ve Mopa Endüstriyel, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.