Savunma Sanayiinde konkordato depremi: ASELSAN ve ROKETSAN'a üretim yapıyordu, iflasa sürükleniyor!

Türkiye’nin önde gelen savunma firmalarından ASELSAN ve ROKETSAN’ın birçok kritik projesinde yerli motor ve eyleyici sistemleri geliştiren FEMSAN Elektrik Motorları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aynı gruba bağlı Mogeser ve Mopa Endüstriyel, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.