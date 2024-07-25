Schengen sorunu yaşayanlar vizesiz ülkelere yöneldi
Schengen vizesi başvurusunda randevuların geç tarihlere verilmesi ve vizelerin reddedilmesi nedeniyle tercihler daha kolay vize veren veya vize istemeyen turistik destinasyonlara yöneldi. Ret oranındaki artışlar tatilcilerin ilgisinin başta Dubai olmak üzere, Mısır, Bali, Umman, Katar gibi alternatif destinasyonlara kaymasına neden oldu.
Schengen vizesiyle giriş yapılan ülkelere seyahat etmek için başvuru yapanlar son dönemde işlemlerdeki gecikmeler ve vizelerin ekseriyâ reddedilmesi sebebiyle farklı destinasyonlara yöneliyor.
İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 2023 verilerine göre, Türkiye 1 milyon 55 bin 885 başvuruyla en çok vize başvurusu yapan 2. ülke olarak konumlanıyor.
Başvurular sonucunda 612 bin 841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, ret oranı ise 2022'ye göre 6 puan yükselerek yüzde 21,7'ye çıktı.
Ret oranındaki artışların tatilcilerin ilgisinin başta Dubai olmak üzere, Mısır, Bali, Umman, Katar gibi alternatif destinasyonlara kaymasına neden olduğunu belirten Birleşik Arap Emirlikleri tarafından direkt yetkilendirilmesi bulunan resmi acente DubaiVizeAl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akdemir, 1 günde online başvuruyla Dubai vizesi alınabildiğini anlattı.