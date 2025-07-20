Schengen'de yeni dönem: AB'nin Türklere 'vize kolaylığı' kararı nasıl uygulanacak?
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan (AB) Türkiye'ye Schengen vizesi alma konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili olumlu bir sinyal geldi. Geçmişte Schengen vizesi almış ve düzenli seyahat geçmişine sahip olan Türk vatandaşları, tek bir kısa kalışlı vize başvurusunun ardından 6 aylık, ardından ise 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar çok girişli vize alma imkanına kavuşacak.
AB Komisyonu, vizelerini kurallara uygun şekilde kullananlar için geçerlilik süreleri kademeli olarak artırılacak çok girişli vize verilmesini düzenleyen bir karar aldı.
Kararla, üye ülkeler arasında standart uygulama sağlanması da hedefleniyor. Komisyon'un kararı halen uygulamada olan "Cascade Kuralı"nın Türkiye için daha etkin kullanılmaya başlanacağı anlamına geliyor.
Bu yönde adım atılacağının ilk sinyalleri mayısta verilmişti. Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen bir seminerde yaptığı konuşmada, Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı'nı yakın gelecekte Türkiye'de daha etkin biçimde uygulayabileceklerini söylemişti.
Nasıl bir yöntem izlenecek?
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; AB Komisyonu'nun 15 Temmuz 2025 tarihli ve "Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'de kısa süreli vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına çoklu giriş vizesi verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması" başlıklı karara göre şu yöntem izlenecek:
-Başvuru sahibinin daha önce yasal olarak kullandığı vizenin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl içinde vize başvurusunda bulunması koşuluyla, altı aylık bir geçerlilik süresi için çok girişli vize verilecek.
-Başvuru sahibinin, altı ay geçerli olan ve yasal olarak kullanılan önceki vizesinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde vize başvurusunda bulunması şartıyla bir yıllık çok girişli vize verilecek.
-Başvuru sahibinin bir yıl geçerli olan ve kurallara uygun olarak kullanılan önceki vizesinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde vize başvurusunda bulunması koşuluyla çok girişli vizenin geçerlilik süresi üç yıl olacak.
-Başvuru sahibinin üç yıl geçerli olan ve yasal olarak kullanılan önceki vizesinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde vize başvurusunda bulunması halinde ise beş yıllık bir geçerlilik süresi için çok girişli vize verilecek.
-Vizenin geçerlilik süresinin seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşması halinde, başvuru sahibinin seyahat belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden üç ay önce sona erecek bir geçerlilik süresine sahip çok girişli bir vize verilecek.
Karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvuruları için geçerli.
Profesyonel sıfatıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri kararın kapsamı dışında tutuldu.