Schengen'de yeni dönem: AB'nin Türklere 'vize kolaylığı' kararı nasıl uygulanacak?

-Başvuru sahibinin, altı ay geçerli olan ve yasal olarak kullanılan önceki vizesinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde vize başvurusunda bulunması şartıyla bir yıllık çok girişli vize verilecek.

-Başvuru sahibinin bir yıl geçerli olan ve kurallara uygun olarak kullanılan önceki vizesinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde vize başvurusunda bulunması koşuluyla çok girişli vizenin geçerlilik süresi üç yıl olacak.

-Başvuru sahibinin üç yıl geçerli olan ve yasal olarak kullanılan önceki vizesinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde vize başvurusunda bulunması halinde ise beş yıllık bir geçerlilik süresi için çok girişli vize verilecek.