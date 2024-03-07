Seçim sonrası Meclis'e geliyor: Emeklinin kök maaşı ve seyyanen zammında değişiklik masada Milyonlarca emeklinin gündeminde ek zam yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için yeni adımlar atılacağını ifade etti. AK Parti'li Akbaşoğlu emeklilerin aylıklarında artış için seçim sonrasını işaret etti. Meclis'e gelmesi planlanan düzenlemenin ayrıntıları da netleşiyor. Emeklinin kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik masada...

Milyonlar, emekli maaş zammı gündemiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini duyurması sonrasında çalışmaların başladığı ifade ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün yaptığı açıklamada, emekli maaşlarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi. 1 | 9

Cumhurbaşkan Erdoğan da dün emekli ve çalışanların sorunlarının farkında olduklarını ifade etti. Erdoğan, "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları da attık, atıyoruz” dedi. Erdoğan, “Bütçe imkanlarımız genişledikçe, devletimizin gelirleri arttıkça inşallah çok daha fazlasını yapacağız” diye konuştu. 2 | 9

Sabah gazatesinin haberine göre, emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor. Bu 7 ana konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladığı söyleniyor. İşte emekliler için yapılan çalışmadan detaylar... 3 | 9