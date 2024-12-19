Şekeri bal diye yedirmişler! İşte ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan bal firmaları...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın son paylaştığı listeye göre, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılan bal markaları duyuruldu. İşte o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor.
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Bakanlık 18 Aralık'ta güncellenen son listesini paylaştı. İlgili listede taklit ve tağşiş yapılan bal firmaları dikkat çekti.
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