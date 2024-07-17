Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler!

Sektör analizi

Firmanın performansı ve karlılığı, içinde bulunduğu sektörün performansından büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle, ekonomi analizi sonucunda ekonominin genel gidişatı hakkında bir fikir sahibi olunduktan sonra, yatırım yapılması planlanan sektörün doğru belirlenmesi gerekir. Ekonomik dalgalanmalardan etkilenme derecesine göre sektörler dört gruba ayrılır.