  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler!

Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler!

Ekonominin seçilmiş bir sektörünün demografik, fiyatlandırma ve farklı diğer ekonomik boyutlarının istatistiksel analizine “sektör analizi” ya da “sektörel analiz” denir. Sektör analizi pazardaki iniş çıkışlı durumu açığa kavuşturmakta yardımcı olur.

Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler! - Sayfa 1

Sektör analizi

Firmanın performansı ve karlılığı, içinde bulunduğu sektörün performansından büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle, ekonomi analizi sonucunda ekonominin genel gidişatı hakkında bir fikir sahibi olunduktan sonra, yatırım yapılması planlanan sektörün doğru belirlenmesi gerekir. Ekonomik dalgalanmalardan etkilenme derecesine göre sektörler dört gruba ayrılır.

    

1 | 8
Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler! - Sayfa 2

Aşırı duyarlı sektörler

Madencilik, metal mamulleri sanayi, mekanik sanayi, orman ve işlenmiş orman ürünleri sanayi

2 | 8
Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler! - Sayfa 3

Duyarlı sektörler

Otomotiv sanayi, küçük mekanik sanayi, toprak ve cam mamulleri sanayi

3 | 8
Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler! - Sayfa 4

Az duyarlı sektörler

Enerji sanayi, giyim sanayi, deri ve deri mamulleri sanayi, kağıt ve kağıt mamulleri sanayi, petrol ve kömür ürünleri sanayi

4 | 8