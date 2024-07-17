Sektör analizi nedir? Sektör analizi yapılırken dikkat edilecek ölçütler!
Ekonominin seçilmiş bir sektörünün demografik, fiyatlandırma ve farklı diğer ekonomik boyutlarının istatistiksel analizine “sektör analizi” ya da “sektörel analiz” denir. Sektör analizi pazardaki iniş çıkışlı durumu açığa kavuşturmakta yardımcı olur.
Sektör analizi
Firmanın performansı ve karlılığı, içinde bulunduğu sektörün performansından büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle, ekonomi analizi sonucunda ekonominin genel gidişatı hakkında bir fikir sahibi olunduktan sonra, yatırım yapılması planlanan sektörün doğru belirlenmesi gerekir. Ekonomik dalgalanmalardan etkilenme derecesine göre sektörler dört gruba ayrılır.
Aşırı duyarlı sektörler
Madencilik, metal mamulleri sanayi, mekanik sanayi, orman ve işlenmiş orman ürünleri sanayi
Duyarlı sektörler
Otomotiv sanayi, küçük mekanik sanayi, toprak ve cam mamulleri sanayi
Az duyarlı sektörler
Enerji sanayi, giyim sanayi, deri ve deri mamulleri sanayi, kağıt ve kağıt mamulleri sanayi, petrol ve kömür ürünleri sanayi