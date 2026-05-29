Servetleri katlanacak: İşte Elon Musk sayesinde 10 gün içinde milyarder olacak isimler
12 Haziran’da başlayacak SpaceX’in tarihi halka arzı, Elon Musk’ın en yakın ekibindeki isimlere milyarderlik yolunu açacak. Şirketin izahnamesine göre SpaceX, 2 trilyon dolarlık değerlemeye doğru ilerlerken, üst düzey yöneticiler arasında yer alan Gwynne Shotwell ve Bret Johnsen’in servetinin yalnızca 10 gün içinde katlanarak milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
Bloomberg’in haberine göre hedef değerlemeye ulaşılması halinde aralarında SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ile Mali İşler Direktörü (CFO) Bret Johnsen’ın da yer aldığı çok sayıda üst düzey yönetici resmen milyarderler arasına katılacak.
Milyarder olacaklar ama yine de Musk’a yaklaşamayacaklar
Ancak bu yöneticilerin ulaşacağı dev servetler bile, şirkette hisse çoğunluğu ve oy kontrolünü elinde tutan Elon Musk’ın varlığıyla kıyaslandığında gölgede kalıyor.