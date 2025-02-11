Sevgililer Günü için kuyumcularda hareketlilik arttı! Altın ve pırlanta ilgi görüyor

Kuyumcuların ürün çeşitliliği arttı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumcuların bu özel gün dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayarak, altın ve pırlantanın, değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu söyledi.