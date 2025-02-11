Sevgililer Günü için kuyumcularda hareketlilik arttı! Altın ve pırlanta ilgi görüyor
Sevgililer Günü yaklaşırken kuyumcularda alışveriş yoğunluğu başladı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, tektaş ve baget taşlı yüzüklerin yoğun ilginin olduğunu dikkat çekerek, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek, tüketiciyi aldatabildiğini bildirdi.
Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine göre tektaştan baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelerden bilekliklere kadar çeşitli ürünlere ilgi gösteriyor.
Kuyumcuların ürün çeşitliliği arttı
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumcuların bu özel gün dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayarak, altın ve pırlantanın, değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu söyledi.
Baget taşlı yüzükler, altın, küpe, kolye ve bileklikler ilgi görüyor
Sönmez, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğine dikkati çekerek, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaşın yanı sıra baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler ile gümüş takılar olduğunu bildirdi.