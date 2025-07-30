Seyyanen zam olsaydı emekli maaşı 41 bin TL’yi aşacaktı! Karakaş’tan milyonlarca kişiye kritik uyarı
Emekli maaşlarında yüzde 40’a varan düşüş, binlerce memurun emeklilik planlarını ertelemesine neden oldu. Bu durum atamaları durma noktasına getirirken, kamu kadrolarındaki doluluk oranı da değişmiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Memur-Sen’in teklifini eleştirerek seyyanen zamın zorunluluğuna dikkat çekti.
1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2027 dönemine ilişkin memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. İlk oturumda, yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2,5 milyonu aşkın memur emeklisini ilgilendiren süreçte önemli başlıklar ele alındı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise toplantıda memur ve emeklilerin beklentisi olan seyyanen zammın teklif edilmemesine yönelik eleştirileri gündeme taşıdı.
Karakaş, konuya teklifte bile yer verilmemesi memur ve emekliler nezdinde Memur-Sen’in bilinçli olarak seyyanen zam vaadini unutturmaya çalıştığı algısını oluşturduğunu iddia etti.