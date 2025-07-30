Seyyanen zam olsaydı emekli maaşı 41 bin TL’yi aşacaktı! Karakaş’tan milyonlarca kişiye kritik uyarı

Ayrıca İsa Karakaş, yalnızca en düşük memur emeklisine yönelik düzenlemenin toplu sözleşmeye dahil edilmesinin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde hâlen devam eden en düşük ve kök maaş sorununa benzer yeni mağduriyetler doğurabileceği uyarısında bulundu.