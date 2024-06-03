SEZ 24: 'İyiliğin birlikteliği'ne 121 paydaşla imza

Sosyal Etki Zirvesi’24; ‘Sosyal Fabrika ve EKONOMİ Gazetesi işbirliğinde “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla İş Sanat’ta gerçekleşti. Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu Münteha Adalı öncülüğünde gerçekleşen zirve, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, platformlar, medya ve iş dünyası temsilcileri dahil olmak üzere 121 paydaşı ortak bir hedefte bir araya getirdi.

Zirve, toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet, sınıfsal eşitsizlik, çalışan hakları, engelli hakları, hayvan hakları, ve insan-doğa dengesizliği gibi konularda değişim elçileri yaratarak, yeni fikirlerin dile getirdiği bir platform oluşturdu. Sosyal Etki Zirvesi’24'te konuşan Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır, "Örgütlü iyiliğin ürettiği basınç yoksa karar vericiler bildiklerini yapıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

TÜM PAYDAŞLAR SAHNEDE:

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken, “Ve Birliktelik Zamanı” sloganıyla yola çıkan Sosyal Etki Zirvesi'ne 121 STK, vakıf, kurum ve üniversite paydaş oldu. Zirvede tüm paydaşlar aynı sahnede bir araya geldi.

EŞİTSİZLİKLERDEN EŞİTLİK ARIYORUZ:

"Eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz" mesajıyla açılan zirvede sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve herkesi eyleme davet etmek hedeflendi.

Selenay YAĞCI / Fotoğraflar: Mehmet BARS