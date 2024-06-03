SEZ 24: 'İyiliğin birlikteliği'ne 121 paydaşla imza
Sosyal Fabrika ve EKONOMİ Gazetesi işbirliğinde düzenlenen Sosyal Etki Zirvesi (SEZ 24), bin 600 kişinin katılımıyla İş Sanat’ta gerçekleştirildi. Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu Münteha Adalı öncülüğünde yapılan zirve, STK’lar, vakıflar, dernekler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyası temsilcileri dahil olmak üzere 121 paydaşı ortak bir hedefte bir araya getirdi.
Sosyal Etki Zirvesi’24; ‘Sosyal Fabrika ve EKONOMİ Gazetesi işbirliğinde “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla İş Sanat’ta gerçekleşti. Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu Münteha Adalı öncülüğünde gerçekleşen zirve, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, platformlar, medya ve iş dünyası temsilcileri dahil olmak üzere 121 paydaşı ortak bir hedefte bir araya getirdi.
Zirve, toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet, sınıfsal eşitsizlik, çalışan hakları, engelli hakları, hayvan hakları, ve insan-doğa dengesizliği gibi konularda değişim elçileri yaratarak, yeni fikirlerin dile getirdiği bir platform oluşturdu. Sosyal Etki Zirvesi’24'te konuşan Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır, "Örgütlü iyiliğin ürettiği basınç yoksa karar vericiler bildiklerini yapıyorlar" değerlendirmesini yaptı.
TÜM PAYDAŞLAR SAHNEDE:
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken, “Ve Birliktelik Zamanı” sloganıyla yola çıkan Sosyal Etki Zirvesi'ne 121 STK, vakıf, kurum ve üniversite paydaş oldu. Zirvede tüm paydaşlar aynı sahnede bir araya geldi.
EŞİTSİZLİKLERDEN EŞİTLİK ARIYORUZ:
"Eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz" mesajıyla açılan zirvede sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve herkesi eyleme davet etmek hedeflendi.
Selenay YAĞCI / Fotoğraflar: Mehmet BARS
TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN
Yeni bir bakış açışıyla toplumsal fayda için çalışmamız gerekiyor
“Sivil toplum alanında çalışan emek veren çok sayıda değerli kuruluşun bir araya geldiği bu etkinlikte sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında görev alan biri olarak kolektif düşünmenin önemini ve yarattığı faydayı bizzat deneyimliyorum. TÜSİAD olarak sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmenin, geleceği inşa etmenin önemini hep vurguladık ve vurgulamaya devam edeceğiz. Biz yarım asrı geride bırakmış bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’de demokratik ekonomik ve sosyal reformların kararlılıkla savunuculuğunu yapıyoruz. Toplumun kalbine ve ihtiyaçlarına hizmet eden sivil toplum kuruluşlarımız ile şirketlerimizi ortak vizyon doğrultusunda bir araya getirmek deneyim ve kaynak paylaşımı ile oluşan faydayı arttırmak çok değerlidir. Bu gün olduğu gibi çeşitli etkinliklerde tanışmamız, konuşmamız, birbirimizi anlamamız ve yeni bir bakış açışıyla toplumsal fayda için çalışmamız gerekiyor.”
ARAŞTIRMACI, YAZAR BEKİR AĞIRDIR
Bütüncül, yeni bir söze ihtiyacımız var
“Dünyada bir tuhafl ık var. Bambaşka bir hikaye anlatılıyor hepimize hayat değişecek diye. Ama hiçbir şey değişecek gibi görünmüyor. Çünkü bu hikayenin arkasında daha büyük bir mesele var. Yerkürenin ritmi değişiyor. Bu bir çağ değişimi. O nedenle de karşımızdaki hayat öyle bildiğimiz teorilerle açıklanabilir bir şey değil. Bütüncül bir bakışa ihtiyaç var. Çünkü önce şurada mutabık olmamız lazım. Bu hayat eskisinden farklı olarak karmaşıklık ve belirsizlik esaslı. Sizin o planlar, bütçeler, projeler bugünü kavramaya yetmiyor. Bugün iyi olmak esas. Örgütlü bir kötülükle karşı karşıyayız ama örgütlü iyilik yok elimizde. Tek tek insanlar iyi olunca toplum iyi olur demek mümkün değil. Örgütlü iyiliğin ürettiği basınç yoksa karar vericiler bildiklerini yapıyorlar. Bütüncül, iddiası olan yeni bir söze ihtiyacımız var. Bunu da kadınlar eliğiyle yazacağımızı düşünüyorum. Bu karmaşıklık belirsizlik sadece akılla alakalı, yarının ne olacağını bilediğiniz bir dünyada sezgiye, şefk ate, yeniden insan olmayı keşfetmeye ihtiyacımız var. Örgütlü kötücülüğe karşı örgütlü iyiliği güçlendiremediğimiz sürece başımıza gelen razı olacağız.”
SOSYAL FABRİKA VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU KURUCUSU MÜNTEHA ADALI
“Birliktelik Zamanı” diyoruz
“İnsanın zenginlik tanımı ne derlerse ben bu salonu ve hayatımda olan herkesi gösterebilirim. Cumhuriyetin 2. Yüzyılında bir arada olmanın ihtiyacı ve öneminin giderek daha çok arttığını görüyoruz. Sorunların üstünü örtüp görmezden gelmenin nasıl bir ayak bağı olduğunu hep beraber deneyimlediğimiz bir dünyada ve şimdi ‘Birliktelik Zamanı’ mottomuzla, ortak akılla birlikte hareket edebilmek için bugün buradayız. Sessizliğin utancını yaşamamak için bütün eşitsizliklere karşı duruşumuzu yaptıklarımızla, yapacaklarımızla ve ortak hedefl erimizle ifade etmek ve SES çıkartmak zorundayız. ‘Ben’den Bize’ giden bu yolculukta #SEZ24’de eşitlik arayışımızda hiçbir dünya meselesine sessiz kalmadığımızı, hep beraber tartışarak, paylaşarak, bölüşerek çoğalacağımızı ve büyüyebileceğimiz mesajını buradan paylaşmak istiyorum.”