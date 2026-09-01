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SGK 150’den fazla taşınmazı satışa çıkardı: İşte ev, arsa ve dükkanların fiyatları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 150’den fazla arsa, dükkan ve konutu satışa çıkardı. Gayrimenkuller, belirlenen tarihlerde açık artırma yöntemiyle ihaleye sunulacak. İşte fiyatlar ve detaylar...

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SGK 150’den fazla taşınmazı satışa çıkardı: İşte ev, arsa ve dükkanların fiyatları - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait gayrimenkuller, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

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SGK 150’den fazla taşınmazı satışa çıkardı: İşte ev, arsa ve dükkanların fiyatları - Sayfa 2

İhalede arsa, dükkan ve konut niteliğindeki çeşitli taşınmazlar alıcılarla buluşacak.

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SGK 150’den fazla taşınmazı satışa çıkardı: İşte ev, arsa ve dükkanların fiyatları - Sayfa 3

İhaleye katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri gayrimenkul için belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Teminatın nakit olması halinde yetkili bankalar üzerinden ödeme yapılırken, teminat mektubu tercih edilmesi durumunda belgenin başvuru süresinin sona erdiği gün mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

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SGK 150’den fazla taşınmazı satışa çıkardı: İşte ev, arsa ve dükkanların fiyatları - Sayfa 4

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek

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