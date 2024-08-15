SGK, 81 ilde harekete geçti: Borcu olanlar dikkat!
SGK'ya borcu olan milyonları ilgilendiren genelge 81 ile gönderildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, alacak takibini hızlandırmak için yeni bir adım attı. Bu uygulama, elektronik tebligat zorunluluğundan borçluların mal varlıklarına hızlı erişime kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6183 sayılı Kanun kapsamında alacak takibini hızlandırmak amacıyla 81 ile bir genelge gönderdi. 14 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan bu genelge, borçlular için önemli düzenlemeler getiriyor. İşte detaylar...
GENELGEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
SGK tarafından sisteme dahil edilen uygulamad en dikkat çeken yeniliklerden biri ihtiyati haciz uygulaması oldu. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle alacak tahsilatı daha hızlı bir şekilde yapılacak.
Yeni düzenlemede yer alan maddelere göre, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlayan ihtiyati haciz uygulamalarında değişiklik yapıldı. Borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa veya mal varlıklarını kaçırma riski taşıyorsa, teminat sunulmadığı takdirde SGK doğrudan ihtiyati haciz uygulayabilecek. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını ihtiyati haciz deniliyor. Bu düzenleme ile borçlunun borcundan kaçmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
BEŞ GÜN SINIRI
Genelde yer alan düzenlemeler arasında elektronik tebligatın zorunlu hale getirilmesi de önem taşıyor. SGK, tebligat işlemlerini elektronik ortamda yürütecek ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren beş gün sonra yapılmış sayılacak.