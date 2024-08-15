SGK, 81 ilde harekete geçti: Borcu olanlar dikkat!

Yeni düzenlemede yer alan maddelere göre, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlayan ihtiyati haciz uygulamalarında değişiklik yapıldı. Borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa veya mal varlıklarını kaçırma riski taşıyorsa, teminat sunulmadığı takdirde SGK doğrudan ihtiyati haciz uygulayabilecek. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını ihtiyati haciz deniliyor. Bu düzenleme ile borçlunun borcundan kaçmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.