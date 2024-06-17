SGK açıkladı: Bayramdan sonra 50 binden fazla emeklinin maaşları yatmayacak

SGK müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası usulsüzlük yaptığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilerek hukuki süreç başlatılıyor. 2023 yılı içerisinde bu kapsamda 50 binden fazla emeklinin maaşı kesildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. SGK'nın geliştirdiği sistemle sahte sigortalar da görülebiliyor. Sahte sigortalar, emeklilik için prim gün sayısını tamamlamak isteyen kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bu durumda kişiler, herhangi bir işte çalışmadıkları halde kendilerini çalışıyormuş gibi gösterip prim ödeyerek sisteme kayıtlarını oluşturuyorlar.