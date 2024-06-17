SGK açıkladı: Bayramdan sonra 50 binden fazla emeklinin maaşları yatmayacak
SGK, artan şikayetlerin ardından harekete geçti. Kurban Bayramı'ndan sonra milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir haber geldi. Bazı emeklilerin maaşları bayramdan sonra yatmayacak. Bu durumdan tam 50 binden fazla emekli etkilenecek.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz zammına kilitlenmişken SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Kurban Bayramı'ndan sonra 50 bin emeklinin maaşı yatmayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının kesilmesiyle ilgili artan şikayetler sonrası bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 50 bin kişinin emekli maaşını kestiklerini belirten SGK yetkilileri, Kurban Bayramı'ndan sonra o emeklilerin maaşlarının yatmayacağını açıkladı.
SGK, hangi emekli vatandaşların maaşlarının kesildiğini açıkladı ve bu durumun emekliler üzerindeki etkilerini anlattı. SGK'nin aldığı yeni karar sonrası, geçmişte usulsüz emeklilik hakkı elde edenlerin dosyaları incelemeye alınıyor.
SGK müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası usulsüzlük yaptığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilerek hukuki süreç başlatılıyor. 2023 yılı içerisinde bu kapsamda 50 binden fazla emeklinin maaşı kesildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. SGK'nın geliştirdiği sistemle sahte sigortalar da görülebiliyor. Sahte sigortalar, emeklilik için prim gün sayısını tamamlamak isteyen kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bu durumda kişiler, herhangi bir işte çalışmadıkları halde kendilerini çalışıyormuş gibi gösterip prim ödeyerek sisteme kayıtlarını oluşturuyorlar.