SGK, arsa ve konutları satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri ve fiyatlar
Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki arsa ve konutları elektronik ortamda düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkaracak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan arsa ve konutları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek ihaleler, 21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Tahmini satış bedeli 310 bin liradan başlayan taşınmazlara ilişkin ihale dokümanları, e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı’na giriş yapılarak ücretsiz incelenebilecek.
Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatırılacak.