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SGK, arsa ve konutları satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri ve fiyatlar

Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki arsa ve konutları elektronik ortamda düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkaracak.

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SGK, arsa ve konutları satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri ve fiyatlar - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan arsa ve konutları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek ihaleler, 21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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SGK, arsa ve konutları satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri ve fiyatlar - Sayfa 2

Tahmini satış bedeli 310 bin liradan başlayan taşınmazlara ilişkin ihale dokümanları, e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı’na giriş yapılarak ücretsiz incelenebilecek.

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SGK, arsa ve konutları satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri ve fiyatlar - Sayfa 3

Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatırılacak.

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SGK, arsa ve konutları satışa çıkarıyor: İşte ihale tarihleri ve fiyatlar - Sayfa 4

Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunlu oldu.

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