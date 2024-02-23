SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Emekliye seyyanen zam gelebilir, bayram ikramiyesi için net rakam
Milyonlarca emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını ve 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesine bir zam daha gelip gelmeyeceğini merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına seçim öncesi seyyanen zam yapılacağı ve bayram ikramiyesinin artırılacağı iddiasını gündeme taşıdı. Erdursun'a göre seyyanen zam olasılıkları ve bayram ikramiyesine zam oranı şöyle...
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı… Emekliler yüksek enflasyon sürecinde yüzde 49,25’lik zamla bir nebze rahat nefes alırken, kulislerde seyyanen zam haberleri konuşulmaya başlandı…
Bayram ikramiyesi de yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Böylece emekliler 2024 Ramazan ve Kurban bayramlarımda toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.
Ancak yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün düşerken bayram ikramiyesinin seçim öncesi artırılacağına yönelik kulis bilgileri basına yansıdı.
Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, “İkramiyenin artırılması konusunda çalıpşma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" açıklaması yapmıştı.