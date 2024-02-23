SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Emekliye seyyanen zam gelebilir, bayram ikramiyesi için net rakam

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı… Emekliler yüksek enflasyon sürecinde yüzde 49,25’lik zamla bir nebze rahat nefes alırken, kulislerde seyyanen zam haberleri konuşulmaya başlandı…

Bayram ikramiyesi de yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Böylece emekliler 2024 Ramazan ve Kurban bayramlarımda toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.