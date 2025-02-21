SGK bankalarla promosyon anlaşması yapacak mı? Beklemek avantajlı olur mu? Uzman isim uyardı!

Yeni bir protokol imzalanmasa da, birçok özel banka promosyon ödemelerini artırmaya devam ediyor. Mevcut promosyon miktarları 20 bin TL'yi geçerken, bazı bankalar en yüksek promosyon tutarlarını 25 bin TL ile 27 bin TL arasında belirlemiş durumda.