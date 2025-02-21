SGK bankalarla promosyon anlaşması yapacak mı? Beklemek avantajlı olur mu? Uzman isim uyardı!
Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon ödemelerindeki gelişmeleri yakından izliyor. Mart ayında yeni bir promosyon protokolü imzalanmayacağı iddialarının ortaya çıkmasıyla, emeklilerin promosyon almaya devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. İşte bu konuyla ilgili tüm detaylar…
Son dönemde, SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı ve emekli promosyonlarının artırılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak son gelişmelere göre, Mart ayında yeni bir protokol imzalanmayacak ve bankalar kendi promosyon tutarlarını bağımsız olarak belirleyecek.
Yeni bir protokol imzalanmasa da, birçok özel banka promosyon ödemelerini artırmaya devam ediyor. Mevcut promosyon miktarları 20 bin TL'yi geçerken, bazı bankalar en yüksek promosyon tutarlarını 25 bin TL ile 27 bin TL arasında belirlemiş durumda.
MART AYINDA YENİ BİR ANLAŞMA OLACAK MI?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon sürecine dair şu açıklamalarda bulundu: