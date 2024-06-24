Memur emeklisi en düşük ne kadar alacak? Akaryakıt zammı hesapları değiştirdi
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşı, 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur maaş zam oranlarını etkileyecek enflasyon farkının, akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan etkilenebileceğini belirtti.
Mayıs ayı enflasyon farkının %22,72 olarak açıklanmasının ardından, gözler TUİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi. 3 Temmuz’da milyonlar maaşlarını öğrenirken, ek iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Özel bir televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı beklentisini açıkladı.
AKARYAKIT ZAMMI HESABI DEĞİŞTİRDİ
Salı günü beklenen benzin ve mazot zammının enflasyon artışına neden olacağını belirten Karakaş; "2 TL'nin üzerinde bir benzin zammından bahsediyoruz. 1 TL 69 kuruş mazot zammından bahsediyoruz. Biz 6 aylık enflasyon farkını SSK ve Bağ-Kur emekleriyle ilgili yüzde 25.75 olarak hesaplamıştık. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 25 olan 6 aylık enflasyon farkı TUİK'in de akaryakıt zammını dikkate almasıyla yüzde 26'yı geçebilir" açıklamasında bulundu.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?
Memur ve memur emekleri için durumun farklı olduğunu belirten Karakaş, "TÜİK'in açıklayacağı rakamlar beklenti anketlerini geçerse bu son akaryakıt zammından sonra memur ve memur emeklisi zam oranı 21'i bulabilir.
Dolayısıyla burada en düşük memur emeklisinin maaşı ne kadar olur diye baktığımız zaman rakamı yüzde 20.40 üzerinden alırsak en düşük memur emeklisi maaşı 17.745 yani 18 bine kadar varabilir." ifadesini kullandı