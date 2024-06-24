Memur emeklisi en düşük ne kadar alacak? Akaryakıt zammı hesapları değiştirdi

AKARYAKIT ZAMMI HESABI DEĞİŞTİRDİ

Salı günü beklenen benzin ve mazot zammının enflasyon artışına neden olacağını belirten Karakaş; "2 TL'nin üzerinde bir benzin zammından bahsediyoruz. 1 TL 69 kuruş mazot zammından bahsediyoruz. Biz 6 aylık enflasyon farkını SSK ve Bağ-Kur emekleriyle ilgili yüzde 25.75 olarak hesaplamıştık. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 25 olan 6 aylık enflasyon farkı TUİK'in de akaryakıt zammını dikkate almasıyla yüzde 26'yı geçebilir" açıklamasında bulundu.