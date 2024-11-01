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  4. SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı

SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 yılı bütçesinde prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü. SGK'nın prim gelirleri doğrudan asgari ücrete göre belirleniyor. SGK bütçesinde asgari ücret zammının yaklaşık kaç olacağı öngörülüyor? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, detayları yazdı...

SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı - Sayfa 1

Yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, SGK bütçesindeki ipuçlarına göre detayları yazdı... İşte Kıvanç'ın o yazısı...

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SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı - Sayfa 2

"Merkezi yönetim bütçesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2025 yılı bütçesi de belli oldu, 2024 yılı bütçe hedefleri ise revize edildi.

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SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı - Sayfa 3

SGK’nın 2025 yılı bütçesine göre, kurumun gelirleri yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak. SGK’nın 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü.

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SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı - Sayfa 4

Merkezi yönetim bütçesinde 2025 yılında 12,8 trilyon lira gelire karşılık, 14,7 trilyon lira harcama öngörülüyor. SGK’nın gelecek yılki bütçesi, merkezi yönetim bütçesinin 3’te 1’ine karşılık geliyor.

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