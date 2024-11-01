SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 yılı bütçesinde prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü. SGK'nın prim gelirleri doğrudan asgari ücrete göre belirleniyor. SGK bütçesinde asgari ücret zammının yaklaşık kaç olacağı öngörülüyor? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, detayları yazdı...
Yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, SGK bütçesindeki ipuçlarına göre detayları yazdı... İşte Kıvanç'ın o yazısı...
"Merkezi yönetim bütçesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2025 yılı bütçesi de belli oldu, 2024 yılı bütçe hedefleri ise revize edildi.
SGK’nın 2025 yılı bütçesine göre, kurumun gelirleri yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak. SGK’nın 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü.