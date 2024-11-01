SGK bütçesindeki ipucu ele verdi: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı

SGK’nın 2025 yılı bütçesine göre, kurumun gelirleri yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak. SGK’nın 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü.