SGK çalışmaları paylaştı: İşte giyimden sağlığa emeklilere özel indirimler

ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN FAALİYETLER

Açıklamada, çalışmaları tamamlanan faaliyetlere yer verildi. Buna göre, emeklilere özgü kamu hizmetleri, emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaların yer aldığı www.emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı. Sitenin tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde emeklilere ayrıcalık tanınarak kendilerine çağrı merkezi danışmanca öncelikli olarak hizmet verilmesi için Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti hayata geçirildi. Uygulama ile günde ortalama 5 bin emekliye hizmet verildiği belirtildi.