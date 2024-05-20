SGK düğmeye bastı! Hem hapis hem para cezası geliyor

SGK'ya gerekli bildirim yapılmazsa sahte işyeri olarak adlandırılacak

Sahte işyeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İşyeri Bildirgesi verilen ve işyeri tescili yapılan yerlerdir. Bazı durumlarda gerçek bir işyeri bir süre faaliyette bulunup kapanabiliyor veya devrediliyor. Bu durumda, SGK'ya gerekli bildirimler yapılmazsa burası sahte işyeri olarak adlandırılabiliyor.