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  4. SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak

SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak

İşverenlere destek sürüyor. Bu kez destek SGK üzerinden geldi. İşverenlerin SGK primlerini düşürmek için 16 teşvik devrede. SGK, Emekli, işsiz, engelli, malul ve yaşlı çalıştırana prim desteği veriyor.

SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak - Sayfa 1

İşverenlerin SGK primlerini düşürmek için 16 teşvik devrede. SGK, Emekli, işsiz, engelli, malul ve yaşlı çalıştırana prim desteği veriyor. İşveren ödeme oranını yüzde 5 ila yüzde 37,5 arasında azaltabiliyor.

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SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak - Sayfa 2

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverene verdiği 16 prim desteğinin 2024 yılında da vereceğini duyurdu. İşverene emekli, işsizlik maaşı alan, engelli veya yaşlı çalışanları için prim desteği sağlanacak.

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SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak - Sayfa 3

KOBİ’ler için yılın en önemli teşvikleri belli oldu. Bu teşviklerle işsizlik ücreti alan, emekli olan veya Ar-Ge alanında çalışanları istihdam eden işverenlerin de yararlanabileceği SGK teşvikleri ile prim ödeme oranını yüzde 5 ila yüzde 37.5 arasında azaltmak mümkün.

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SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak - Sayfa 4

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor.

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