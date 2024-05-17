SGK duyurdu: İşveren emekli, işsiz, engelli ve yaşlı çalıştırdığında prim desteği alacak

Şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden birini çalışan giderleri oluşturuyor. Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte bu maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin tüm işletmeler, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor.