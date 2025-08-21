SGK duyurdu: Malullük aylığı almak için aranan 4 şart sıralandı!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malullük aylığına başvuru için gerekli olan temel kriterleri resmi olarak duyurdu. İşte madde madde aranan şartlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malullük aylığından yararlanmak isteyenler için başvuru koşullarını netleştirdi.
Yapılan resmi açıklamada, sigortalıların bu haktan yararlanabilmeleri için karşılamaları gereken prim gün sayısı ve diğer yasal şartlar madde madde sıralandı.
1. Prim Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresi
Malullük aylığı alabilmek için sigortalıların en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesi yapmış olmaları gerekiyor. Ancak, sürekli bakıma muhtaç derecede malul sayılan kişilerde 10 yıl sigortalılık şartı aranmıyor; yalnızca 1800 gün prim ödemesi yeterli kabul ediliy