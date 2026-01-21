SGK düzenlemesi emekliyi vurdu: Maaşlardan yüzde 25 kesinti yapılacak
“Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa kapsamında SGK’ye borcu olanların aylıklarından otomatik kesinti yapılması uygulaması başlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan emekli ile dul ve yetim aylığı alanlar için maaş kesintisine imkân tanıyan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
Aylığı 20 bin lira seviyesinde olan ve geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, ATM’den maaşlarını çekerken yapılacak kesintilerle karşılaşabilecek. Bu durum, zaten açlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi veren emeklilerde büyük endişe yarattı.
EMEKLİNİN MAAŞINDAN OTOMATİK KESİNTİ YAPILACAK
Meclis’te 2025 yılının sonlarında kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu’ndaki değişiklik kapsamında, SGK’ye borcu olan ve kurumdan aylık alan kişilerin maaşlarından otomatik kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.