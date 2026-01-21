SGK düzenlemesi emekliyi vurdu: Maaşlardan yüzde 25 kesinti yapılacak

Aylığı 20 bin lira seviyesinde olan ve geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, ATM’den maaşlarını çekerken yapılacak kesintilerle karşılaşabilecek. Bu durum, zaten açlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi veren emeklilerde büyük endişe yarattı.