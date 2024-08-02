SGK emekliye fark ödemesinin tarihini açıkladı: Kim, ne kadar fark alacak? İşte maaş maaş tablo
3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan taban aylık farkı 7 Ağustos'ta verilecek. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...
En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanacak.
Bu nedenle yüzde 24.73 zamla kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2 bin 500 liraya varan fark alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz'da 12 bin 500 liranın altında ödeme alanlar bu imkandan yararlanacak. Fark ödemesiyle söz konusu emeklilerin temmuz kazançları 12 bin 500 liraya tamamlanacak.