SGK ile 13 banka anlaştı: Emekliye hangi avantajlar sağlanacak? Kredi ve kredi kartı detayı

EMEKLİLER BANKADA HANGİ AVANTAJLARDAN FAYDALANACAK?

Son olarak 13 banka ile SGK arasında bir protokol imzalandı. Banka enstrümanlarında emeklilerimizin daha rahat bir şekilde işlemlerini yapması sağlanacak. Şubelere gidildiğinde emeklilere bir öncelik durumu söz konusu olabilir. Şubelere gidildiğinde bankamatikten sıra alınarak işlem yapılıyor. Burada emeklilerimize öncelik sağlanabilir.