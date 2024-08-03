SGK ile 13 banka anlaştı: Emekliye hangi avantajlar sağlanacak? Kredi ve kredi kartı detayı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı. Peki emeklilere hangi avantajlar sağlanacak? İşte detaylar...
Yapılan iş birliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.
Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Milyonlarca emeklimiz emekliler yılı ilan edilmesiyle birçok fırsat, promosyon ve kampanya imkanından faydalanıyor.
Yapılan düzenleme ile birlikte emekliler KYK yurtlarında ücretsiz konaklama, PTT Kargo’da indirim, yurt içi ulaşımlarda yüzde 20 indirimden faydalandı. Bayramda emeklilere bir kimlik kartı çıkarılarak şehirlerarası ulaşımdan yüzde 20 indirimli faydalanması sağlandı.
EMEKLİLER BANKADA HANGİ AVANTAJLARDAN FAYDALANACAK?
Son olarak 13 banka ile SGK arasında bir protokol imzalandı. Banka enstrümanlarında emeklilerimizin daha rahat bir şekilde işlemlerini yapması sağlanacak. Şubelere gidildiğinde emeklilere bir öncelik durumu söz konusu olabilir. Şubelere gidildiğinde bankamatikten sıra alınarak işlem yapılıyor. Burada emeklilerimize öncelik sağlanabilir.