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  4. SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir!

SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurusu yapacaklar için geçerli hastalıkları içeren yeni bir liste yayımladı. Bu liste, erken emeklilik hakkı kazanmak ve emekli maaşı almak isteyen bireyler için önemli bir kılavuz oluşturuyor.

SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir! - Sayfa 1

Bazı sağlık sorunları yaşayan bireyler, malulen emeklilik kapsamında erken emekli maaşı alabiliyor. SGK, bu süreçte dikkate alınacak hastalıklar listesinde yaptığı güncellemeleri kamuoyuyla paylaştı.

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SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir! - Sayfa 2

ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında başvuruların değerlendirileceği hastalıkları içeren yeni bir liste açıkladı. Bu gelişme, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen sigortalılar için yeni bir fırsat sundu.

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SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir! - Sayfa 3

Malulen emeklilik hakkından fayda sağlayabilmek için SGK tarafından belirtilen birkaç temel şart bulunuyor.

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SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir! - Sayfa 4

Öncelikle sigortalı kişinin, en az 10 yıl boyunca prim ödemiş olması ve toplamda 1800 gün prim gün sayısını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra mevcut hastalığının, iş gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp oluşturması şartı bulunuyor.

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