SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurusu yapacaklar için geçerli hastalıkları içeren yeni bir liste yayımladı. Bu liste, erken emeklilik hakkı kazanmak ve emekli maaşı almak isteyen bireyler için önemli bir kılavuz oluşturuyor.
Bazı sağlık sorunları yaşayan bireyler, malulen emeklilik kapsamında erken emekli maaşı alabiliyor. SGK, bu süreçte dikkate alınacak hastalıklar listesinde yaptığı güncellemeleri kamuoyuyla paylaştı.
ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında başvuruların değerlendirileceği hastalıkları içeren yeni bir liste açıkladı. Bu gelişme, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen sigortalılar için yeni bir fırsat sundu.
Malulen emeklilik hakkından fayda sağlayabilmek için SGK tarafından belirtilen birkaç temel şart bulunuyor.