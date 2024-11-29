SGK listeyi açıkladı: Bu kişiler erken emekli olabilir!

Öncelikle sigortalı kişinin, en az 10 yıl boyunca prim ödemiş olması ve toplamda 1800 gün prim gün sayısını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra mevcut hastalığının, iş gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp oluşturması şartı bulunuyor.