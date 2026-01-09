SGK ödeneklerinde 2026 artışı: Rapor parası, emzirme ve cenaze yardımı yükseldi
2026 yılının gelmesiyle milyonlarca vatandaş emzirme ödeneği ne kadar oldu?, çırak ve stajyerlere ne kadar ödeme yapılacak? cenaze ödeneği ne kadar oldu? Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. SGK, 2026 yılında sigortalı çalışanlar ve hak sahiplerine ödenecek geçici iş göremezlik, emzirme ve cenaze yardımlarını belirledi. Yapılan düzenleme kapsamında söz konusu ödeneklerin tamamında artış uygulanacak. Böylece yeni yılda hem rapor paraları hem de sosyal destek ödemeleri daha yüksek tutarlardan verilecek. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine 2026 yılında vereceği geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu. Buna göre; doğum ya da hastalık nedeniyle 2025’te rapor almaya başlayan ve raporu 2026’ya sarkan çalışanlar, yeni yıldan itibaren zamlı asgari rapor parası alacak. Böylece devam eden raporlar için yapılan ödemeler de 2026 tutarları üzerinden hesaplanacak.
Habertürk'te yer alan habere göre SGK iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle düzenlenen raporlarda her gün için, hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda ise üçüncü günden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriyor.
Halk arasında buna rapor parası deniliyor. SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kadınların doğumdan önceki ve sonraki toplam 16 haftalık raporlu olduğu dönemde de yine geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIYOR?
Geçici iş göremezlik ödeneği, kişinin prime esas günlük kazancına göre hesaplanıyor. Yatarak tedavide prime esas günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında ödeme yapılıyor. Prime esas günlük kazanç hesabında ise iş kazası ve doğumda 12 aylık dönemdeki son üç aydaki, hastalık veya meslek hastalığında ise son 12 aydaki ortalama ücret dikkate alınıyor.