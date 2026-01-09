SGK ödeneklerinde 2026 artışı: Rapor parası, emzirme ve cenaze yardımı yükseldi

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine 2026 yılında vereceği geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu. Buna göre; doğum ya da hastalık nedeniyle 2025’te rapor almaya başlayan ve raporu 2026’ya sarkan çalışanlar, yeni yıldan itibaren zamlı asgari rapor parası alacak. Böylece devam eden raporlar için yapılan ödemeler de 2026 tutarları üzerinden hesaplanacak.