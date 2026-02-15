SGK operasyona başladı! Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilecek, maaşlar geri istenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzlerce emekliyi ilgilendiren önemli bir operasyona başladı. 2016 sonrası emekli olan yüzlerce kişide usulsüzlük tespit edildi. Ödenen maaşlar geri alınacak İşte detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "sahte sigortalılık" iddialarına karşı kapsamlı bir denetim başlattı. Kurum, özellikle 2016 yılı sonrasında emeklilik işlemlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan vatandaşları incelemeye aldı.
Denetimlerde çoğunlukla "naylon şirketler" üzerinden prim yatırdığı tespit edilenler hedef alınırken, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik hakkı kazandığı değerlendirilen kişiler de soruşturma kapsamına alınıyor.
SGK tarafından yapılan incelemelerde usulsüzlük şüphesi bulunan kişilere, ikamet adreslerine tebligat gönderiliyor. Ayrıca ilgili kişilerden SGK ilçe merkezine başvurarak savunma vermeleri de isteniyor.