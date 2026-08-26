SGK uzmanı 3600 ek gösterge için tarih verdi: Yarım milyon memur ve emekli bekliyor
Yarım milyondan fazla memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlük takvimine ilişkin beklentiler gündemde. SGK Uzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde, 1. dereceye yükselen tüm memur ve emeklilere 3600 ek gösterge verilmesi yönünde taahhütte bulunulmuştu. İlk etapta yaklaşık 470 bin kişiyi kapsayan düzenlemeden yararlanacakların sayısı, geçen süreçte emekli olanlar ve 1. dereceye yükselenlerin eklenmesiyle 500 binin üzerine çıktı.
Ek gösterge artışı sadece bir rakamdan ibaret olmayıp, memurların hem görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ile maaşlarını kalıcı olarak artıran temel parametre konumunda bulunuyor.
MEMURLARA KRİTİK UYARI
Düzenlemenin 1. dereceye gelen kamu görevlilerini kapsadığını vurgulayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle lise mezunu memurlara kritik bir uyarıda bulundu.