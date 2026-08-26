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SGK uzmanı 3600 ek gösterge için tarih verdi: Yarım milyon memur ve emekli bekliyor

Yarım milyondan fazla memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlük takvimine ilişkin beklentiler gündemde. SGK Uzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

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SGK uzmanı 3600 ek gösterge için tarih verdi: Yarım milyon memur ve emekli bekliyor - Sayfa 1

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde, 1. dereceye yükselen tüm memur ve emeklilere 3600 ek gösterge verilmesi yönünde taahhütte bulunulmuştu. İlk etapta yaklaşık 470 bin kişiyi kapsayan düzenlemeden yararlanacakların sayısı, geçen süreçte emekli olanlar ve 1. dereceye yükselenlerin eklenmesiyle 500 binin üzerine çıktı.

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SGK uzmanı 3600 ek gösterge için tarih verdi: Yarım milyon memur ve emekli bekliyor - Sayfa 2

Ek gösterge artışı sadece bir rakamdan ibaret olmayıp, memurların hem görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ile maaşlarını kalıcı olarak artıran temel parametre konumunda bulunuyor.

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SGK uzmanı 3600 ek gösterge için tarih verdi: Yarım milyon memur ve emekli bekliyor - Sayfa 3

MEMURLARA KRİTİK UYARI

Düzenlemenin 1. dereceye gelen kamu görevlilerini kapsadığını vurgulayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle lise mezunu memurlara kritik bir uyarıda bulundu.

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SGK uzmanı 3600 ek gösterge için tarih verdi: Yarım milyon memur ve emekli bekliyor - Sayfa 4

Lise mezunu çalışanların zaman kaybetmeden açık öğretim de dahil olmak üzere 2 yıllık bir ön lisans programına kaydolmaları ve 3600 ek gösterge kapısını açacak 1. derece hakkını elde etmeleri tavsiye ediliyor.

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