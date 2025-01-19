SGK uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde 10 bin lira müjdesi
Geçen yıl 6 bin lira alan emekliler, bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı ve yeni tutarın ne kadar olacağı konusunda merakla bekliyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bayram ikramiyesiyle ilgili son durumu netleştirdi.
Emekli maaşlarında beklenen artış yapılmadığı için 16 milyondan fazla hak sahibi, gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı için mart sonunda hesaplara yatırılması beklenen ikramiyelerin bu yıl zamlı olarak ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan milyonlarca emekli, her yıl iki kez verilen bayram ikramiyelerinin miktarını yakından takip ediyor.
Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan önemli bir öngörü geldi. Yılmaz, 2025 yılında ikramiyelerde belirgin bir artış yaşanabileceğini ifade etti. Bu artışın sebeplerini ve tahmin ettiği rakamları ayrıntılı bir şekilde paylaştı.