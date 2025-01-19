SGK uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde 10 bin lira müjdesi

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan önemli bir öngörü geldi. Yılmaz, 2025 yılında ikramiyelerde belirgin bir artış yaşanabileceğini ifade etti. Bu artışın sebeplerini ve tahmin ettiği rakamları ayrıntılı bir şekilde paylaştı.