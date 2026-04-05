SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: Memur ve emekli zammında dikkat çeken 3 aylık enflasyon detayı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında memur ve emekli zammı için değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon verilerini geçen yılla kıyaslayan Erdursun, "Geçen yılda 3 aylık enflasyon yüzde 10,05. Şimdi 10,03. Geçen yıl ile bu yıl arasında hiçbir fark yok. TÜİK'e göre geçen yılla aynıyız" diyerek kritik değerlendirmelerde bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz cuma günü mart ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, martta tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 artış gösterdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını yılda yalnızca iki kez, ocak ve temmuz aylarında alıyor. Bu nedenle altı aylık enflasyon verileri, emekli maaşlarındaki artış oranının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve yaklaşan artışın ipuçlarını paylaştı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Enflasyon verilerini değerlendiren Erdursun, "TÜİK'in 3 aylık enflasyonu yüzde 10,03, yani 3 aylık dönem için SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 10.03'ü hak ettiler. Memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı şu anda yüzde 6,06" bilgisini verdi.

