SGK Uzmanı Erdursun açıkladı! TES'de kritik detay: Milyonlarca çalışan 10 yıl parasını alamayacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Yeni Orta Vadeli Program kapsamında açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili kritik bilgiler paylaştı. TES, Türkiye’deki 25 milyon çalışanın tamamını kapsıyor ve herkes için zorunlu olacak. İşte TES hakkında merak edilen detaylar…
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SÖZCÜ TV’de katıldığı programda, hükümetin Orta Vadeli Program’da duyurduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili bilinmeyenleri ve detayları izleyicilerle paylaştı.
Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 2017’den bu yana yürürlükte olduğunu hatırlatarak, 45 yaş altındaki çalışanların sisteme zorunlu olarak dahil olduklarını ve iki ay içinde isterlerse sistemden çıkabileceklerini açıkladı.
Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi ile TES arasındaki farkı açıkladı. Erdursun'un açıklaması şu şekilde;
"BES'te sadece çalışanların aylıklarından yüzde 3'lük bir kesinti yapılıyor, işverenler ayrıca bir katkı sunmuyordu.